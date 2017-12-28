В Турции суд постановил арестовать организатора выставки, на которой был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Об этом в четверг сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, сотрудники отдела по борьбе с терроризмом при Управлении безопасности столичной Анкары задержали Мустафу Тимура Озкана, организатора выставки, на которой был убит Карлов. После допроса он был доставлен в суд, где против него вынесли обвинительный приговор в "соучастии в умышленном убийстве".

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован.

В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно Андрею Карлову было присвоено звание Героя России.

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила о том, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация.

Власти Турции обвиняют проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им организацию в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

Как сообщала "Страна", на юге Турции возле полицейского участка прогремел взрыв. На место инцидента была отправлена полиция, сообщений о теракте нет.

Напомним, что в Турции уволили еще более 2700 госслужащих из-за подозрения в связях с Гюленом.