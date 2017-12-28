Власти США выразили готовность поддержать Минские соглашения, а также ввод миротворцев с широким мандатом на всей территории конфликта.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

"Соединенные Штаты готовы при взаимодействии с Францией, Германией, и Украиной сотрудничать с Россией в вопросе реализации минских соглашений для достижения цели разрешения конфликта, включая действия через миротворческие силы с широким мандатом в области безопасности на территории всей зоны конфликта", - говорится в сообщении.

￼По словам представительницы Госдепа, сотрудничество подразумевается в области отвода тяжелого вооружения и контроля за государственной границей.

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