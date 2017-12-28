В четверг, 28 декабря 2017 стоимость биткоина опустилась ниже $14 000. После недавнего подъема до $16 000, самая популярная криптовалюта мира продолжила дешеветь.

Об этом сообщает Bloomberg.

Последний удар по "битку" пришелся со стороны Южной Кореи, где правительство заявило, что "рассматривает варианты подавления безумия спекуляций, включая потенциальное прекращение хотя бы некоторых операций по обмену криптовалют".

К 20:16 четверга (по Киеву) курс Bitcoin упал до $13.906, подешевев на $1170 или 7,76%.

Биткоин колебался на уровне $14 тыс в 9:20 утра в Нью-Йорке.

Также продолжает дешеветь эфириум ($735.60). Из первой десятки криптовалют мира тенденция к подорожанию пока наблюдается только у Ripple ($1.48).

Фото: coingecko.com/ru

Как сообщала "Страна", после Рождества биткоин подорожал до $15 тысяч.

Напомним, почему биткоин не пробил $16 000, а Ripple вырос на 24% сразу.