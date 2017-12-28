Завтра, 29 декабря Приморскский райсуд Одессы рассмотрит ходатайство обвинения об избрании фигуранту дела "2 мая" Евению Мефедову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Мефедова Валентин Рыбин.

Заседание состоится в 12:00.

"Я еду поучаствовать в судьбе многострадального русского, а все желающие смогут посмотреть на это зрелище. Напомню, Мефедов возвращен в Одессу из Святогорска как один из 15-ти россиян, не предоставленных Украиной к обмену", - написал Рыбин.

Фото: facebook.com/valadvocat

Мефедова обвиняют по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, о действии, направленном на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и статье о подготовке к массовым беспорядкам.

Ранее "Страна" сообщала, что фигуранту дела "2 мая" Мефедову суд продлил арест до старого Нового года.

Также Апелляционный суд отменил содержание под стражей Долженкова и Мефедова, но они останутся в СИЗО.