Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова отправили в СИЗО, его дело рассмотрят 29 декабря
Завтра, 29 декабря Приморскский райсуд Одессы рассмотрит ходатайство обвинения об избрании фигуранту дела "2 мая" Евению Мефедову меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом в Facebook сообщил адвокат Мефедова Валентин Рыбин.
Заседание состоится в 12:00.
"Я еду поучаствовать в судьбе многострадального русского, а все желающие смогут посмотреть на это зрелище. Напомню, Мефедов возвращен в Одессу из Святогорска как один из 15-ти россиян, не предоставленных Украиной к обмену", - написал Рыбин.
Фото: facebook.com/valadvocat
Мефедова обвиняют по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, о действии, направленном на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, и статье о подготовке к массовым беспорядкам.
Ранее "Страна" сообщала, что фигуранту дела "2 мая" Мефедову суд продлил арест до старого Нового года.
Также Апелляционный суд отменил содержание под стражей Долженкова и Мефедова, но они останутся в СИЗО.