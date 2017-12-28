Прах знаменитого советского композитора Владимира Шаинского после кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в российской столице.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Тело Владимира Шаинского будет кремировано, а прах захоронят на Троекуровском кладбище", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

До этого СМИ сообщали, что композитор будет похоронен в городе Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений.

Сам композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил, поскольку старался вообще не касаться этой темы.

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