Освобожденные из плена украинские военнослужащие могут предоставить СБУ данные о других незаконно удерживаемых украинцах на неподконтрольной территории, а также тех - кто числится пропавшими без вести.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Вчера произошло знаменательное событие, и я думаю, что это событие года: благодаря титаническим усилиям и нашего политического руководства, и международных партнеров удалось вернуть домой 74 наших граждан, которые так долго находились в плену", - сказал глава СБУ в интервью.

Он напомнил, что в настоящее время 103 украинца находятся в плену, и в целом у СБУ есть понимание относительно местонахождения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 108 человек.

"Над возвращением остальных мы обязательно будем продолжать работу и прилагать для этого максимум усилий", - подчеркнул Грицак.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: "Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки".

По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - сказал Грицак.

Глава СБУ выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут "вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР".

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: "Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем".

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал Грицак.

Как сообщала "Страна", в УПЦ рассказали, как долго шли к обмену пленными. "Наши слова в этих переговорах - это призыв к милосердию".

Напомним, как на Донбассе пленными обменялись. Фоторепортаж "Страны".