В сети появились завораживающие снимки "зимнего" Марса, покрытого снежными шапками с причудливыми узорами.

Фото опубликовало одно из подразделений NASA — Лаборатория реактивного движения (JPL).

Снимки поверхности планеты сделаны автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

Низкая температура превратила углекислый газ из атмосферы в частицы льда, которые образовывают замысловатые узоры и формы, похожие на те, что создаются зимой на поверхности Земли.

Общий объем льда на поверхности Марса в приповерхностном слое оценивается в 5 млн кубических километров. При нагреве до состояния жидкой воды этого количества достаточно, чтобы покрыть поверхность планеты слоем воды толщиной 35 метров.

Фото: mars.jpl.nasa.gov

Ранее "Страна" сообщала, что остров в Тихом океане подскажет ученым NASA как формировался Марс.

Также появились уникальные фото ракеты NASA, которая полетит на Марс.