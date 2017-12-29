Лаборатория NASA опубликовала завораживающие фото Марса в снегу
В сети появились завораживающие снимки "зимнего" Марса, покрытого снежными шапками с причудливыми узорами.
Фото опубликовало одно из подразделений NASA — Лаборатория реактивного движения (JPL).
Снимки поверхности планеты сделаны автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.
Низкая температура превратила углекислый газ из атмосферы в частицы льда, которые образовывают замысловатые узоры и формы, похожие на те, что создаются зимой на поверхности Земли.
Общий объем льда на поверхности Марса в приповерхностном слое оценивается в 5 млн кубических километров. При нагреве до состояния жидкой воды этого количества достаточно, чтобы покрыть поверхность планеты слоем воды толщиной 35 метров.
Фото: mars.jpl.nasa.gov
Ранее "Страна" сообщала, что остров в Тихом океане подскажет ученым NASA как формировался Марс.
Также появились уникальные фото ракеты NASA, которая полетит на Марс.