В среду, 27 декабря, многие жители неподконтрольной Украине территории, которые пользуются услугами компании "Водафон" (МТС Украина), получили смс от о том, что в январе их переведут на новый тариф - "Смартфон Стандартный".

Об этом сообщили "Стране" жители неподконтрольной территории.

"В смс написано, что с 9.01-15.02.18 мой тариф будет бесплатно изменен на "Смартфон Стандартный". Дозвониться по бесплатному сервисному телефону невозможно. На сайте компании прочитала про условия - там пишут, что по 2 гривны в день сниматаь будут. Это же грабеж!", - рассказывает Светлана, жительница Горловки.

Она рассказывает, что часть ее знакомых принудительно перевели на "Смартфон Стандартный" еще в начале декабря. "Но соседка говорит, что у нее снимают по 3 грн. в день, а ее сестра рассказала, что вообще по 7 грн в день "улетает". - говорит Светлана.

На сайте "Водафон" о тарифном плане "Смартфон Стандартный" сказано, что абонентская плата за пользование данным тарифным планом составит – 60 гривен в месяц. В эту стоимость входят безлимитные звонки внутри сети и другие пакетные услуги: интернет, смс, ммс, звонки абонентам других украинских мобильных операторов, а также звонки на заграничные номера.

Существует возможность не вносить ежемесячный платеж, в таком случае будут действовать дневные пакеты услуг, со следующими условиями: за 2 гривны в сутки — безлимит в сети, а также интернет-пакет 50 МБ ежедневно (после исчерпания возможен заказ пакетов по 100 МБ за 5 гривен каждый).

Свое решение в "Водофоне" по телефону объяснили тем, что на территории ДНР компания якобы не имеет возможности обслуживать свое оборудование. Причем уточнили, что ежедневный платеж составит все=таки не 2, а 3 гривны.

Кстати, принудительно перевели на пакет "Смартфон Стандартный" и жителей украинских населенных пунктов, которые находятся ан линии АТО - Новотроицка, Севередонецка и других.

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