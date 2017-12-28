Заработная плата главы Администрации Президента Игоря Райнина за ноябрь составила 58,3 тыс. гривен, а его заместителей - от 51 до 61,8 тыс. гривен.

При этом, в проекте госбюджета-2018 заложено, что расходы на деятельность Петра Порошенко и его Администрации в следующем году вырастут до 1,126 миллиардов гривен.

Сумма общей начисленной заработной платы за ноябрь 2017 года главы Администрации Президента Украины Райнина И. Л. составляет 58 253,19 гривен", - говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских Новостей.

В частности, должностной оклад Райнина составляет 18 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда - 9 тыс. гривен, за выслугу лет - 6,8 тыс., как эксперту по вопросам тайн - 3,6 тыс. гривен, а за работу в условиях режимных ограничений - 2,7 тыс. гривен. Налоги и сборы с нее составили 11,4 тыс. гривен.

При этом зарплата Президента Петра Порошенко за ноябрь составила 28 тыс. гривен и в соответствии с его заявлением перечисляется на благотворительные цели.

В то же время зарплата первого заместителя главы Администрации Виталия Ковальчука в ноябре была выше - 60 436 гривен при должностном окладе 16 тыс. гривен.

Оклад заместителей главы Администрации составляет 15 тыс. гривен, а их зарплата в ноябре была от 51 тыс. до 61,8 тыс. гривен. В частности, самая высокая зарплата из руководства Администрации была в ноябре у Валерия Кондратюка - 61 819 гривен.

Зарплата Константина Елисеева составила 59 366 гривен, а Ростислава Павленко - 58 003 гривны.

Дмитрию Шимкиву и Алексею Филатову было начислено по 50 966 гривен в ноябре, при этом Филатов перечисляет свою зарплату на благотворительные цели.

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