В Апелляционном суде Киева началось заседание по рассмотрению апелляции Севериона Дангадзе. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Дангадзе хочет обжаловать свой арест. Его обвиняют в создании преступной организации, которая якобы финансировала акций протеста МихоМайдана с целью свержения государственной власти.

В том же обвиняют и Саакашвили, которого недавно отпустили из Печерского суда, даже не избрав меры пресечения.

На суд по Дангадзе прибыли прокуроры и адвокаты, подозреваемый уже доставлен, он находится в боксе.

Дангадзе общается с соратниками из бокса. Говорит, что не ест ту еду, которую дают арестантам. В целом, держится уверенно и оптимистичен.

Фото: Страна ua

В суде усилены меры безопасности, по периметру стоят правоохранители. Пришли представители группы поддержки Дангадзе. В частности люди с шевронами УНСО.

Фото: Страна ua

В зале судебного заседания находится и Михаил Саакашвили.

Фото: Страна ua

Напомним, что ранее Дангадзе решением Песерского суда был арестован без права на залог по подозрению по ст 256 "Содействие участникам преступных организаций" и 110 "Посягательство на территориальную целостность" УК Украины.

Прокуратура считает, что Дангадзе и Саакашвили получали финансирование от Курченко на нужды МихоМайдана с целью свержения власти.

Ранее 19 декабря Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть дело соратника лидера Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Материалы дела не дошли в суд и его сняли с рассмотрения. Слушание перенесли на 28 декабря .

Дангадзе заявлял, что заявил, что "пленки Курченко" смонтированы из его разговора с мамой.