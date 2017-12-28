Начался суд над соратником Саакашвили Дангадзе. Пришел Михо
В Апелляционном суде Киева началось заседание по рассмотрению апелляции Севериона Дангадзе. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Дангадзе хочет обжаловать свой арест. Его обвиняют в создании преступной организации, которая якобы финансировала акций протеста МихоМайдана с целью свержения государственной власти.
В том же обвиняют и Саакашвили, которого недавно отпустили из Печерского суда, даже не избрав меры пресечения.
На суд по Дангадзе прибыли прокуроры и адвокаты, подозреваемый уже доставлен, он находится в боксе.
Дангадзе общается с соратниками из бокса. Говорит, что не ест ту еду, которую дают арестантам. В целом, держится уверенно и оптимистичен.
Фото: Страна ua
В суде усилены меры безопасности, по периметру стоят правоохранители. Пришли представители группы поддержки Дангадзе. В частности люди с шевронами УНСО.
Фото: Страна ua
В зале судебного заседания находится и Михаил Саакашвили.
Фото: Страна ua
Напомним, что ранее Дангадзе решением Песерского суда был арестован без права на залог по подозрению по ст 256 "Содействие участникам преступных организаций" и 110 "Посягательство на территориальную целостность" УК Украины.
Прокуратура считает, что Дангадзе и Саакашвили получали финансирование от Курченко на нужды МихоМайдана с целью свержения власти.
Ранее 19 декабря Апелляционный суд Киева не смог рассмотреть дело соратника лидера Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Материалы дела не дошли в суд и его сняли с рассмотрения. Слушание перенесли на 28 декабря .
Дангадзе заявлял, что заявил, что "пленки Курченко" смонтированы из его разговора с мамой.