Во Львове неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по людям. Об этом сообщил местный портал 032.ua.

Стрельба произошла вчера вечером во Франковском районе города на улице Открытой около 22:00.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что огнестрельные ранения, предварительно из травматического пистолета, получили двое львовян в возрасте 39 и 48 лет. Пострадавшие были госпитализированы в больницу", - заявила журналистам представитель местной полиции.

Правоохранители разыскивают стрелка. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Ранее в центре Львова ночью водитель BMW отстреливался от пьяных подростков. У троих пьяных подростков произошел конфликт с водителем BMW, и тот выстрелил в них из травматического пистолета.

Также недавно в центре Львова обстреляли уличных музыкантов.