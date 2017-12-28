Во Львове мужчина расстрелял из пистолета двух прохожих
Во Львове неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по людям. Об этом сообщил местный портал 032.ua.
Стрельба произошла вчера вечером во Франковском районе города на улице Открытой около 22:00.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что огнестрельные ранения, предварительно из травматического пистолета, получили двое львовян в возрасте 39 и 48 лет. Пострадавшие были госпитализированы в больницу", - заявила журналистам представитель местной полиции.
Правоохранители разыскивают стрелка. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.
Ранее в центре Львова ночью водитель BMW отстреливался от пьяных подростков. У троих пьяных подростков произошел конфликт с водителем BMW, и тот выстрелил в них из травматического пистолета.
Также недавно в центре Львова обстреляли уличных музыкантов.