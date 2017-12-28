В январе-сентябре 2017 года объем частных денежных переводов в Украину увеличился на 30% и составил $5,192 млрд. Об этом сообщают "Украинские новости".

Через счета банков в Украину за 9 месяцев этого года поступило $2,1 млрд, через международные платежные системы - еще $1,67 млрд, по неформальным каналам - $1,4 млрд.

Основными источниками денежных переводов являются оплата труда - $3,1 млрд и частные трансферты на сумму $2,1 млрд.

Лидером по объемам денежных потоков стали США - $547 млн, на втором месте Россия - $460 млн.

На третьем месте по объему переводов - Германия - $252 млн, на четвертом - Великобритания $243 млн долларов, на пятом - Кипр $218,5 млн.

Напомним, что ранее в Германии подсчитали, сколько украинцы официально перевели денег домой за 2016 год.

Как сообщала "Страна", украинские заробитчане из Польши перевели домой сумму более 3% ВВП Украины.