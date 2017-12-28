Скандальный приговор Шевченковского райсуда Киева по убийству журналиста Вячеслава Веремия засекретили.

За причастность к убийству журналиста газеты "Вести" руководитель группы "титушек" Юрий Крысин получил 4 года лишения свободы условно, то есть был освобожден от наказания с испытательным сроком в 2 года.

Текст приговора с объяснением такого мягкого решения суда был закрыт от просмотра в Едином реестре судебных решений, передают "Украинские новости".

Указано, что текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в реестре 26 декабря. При этом текст судебного решения закрыт для общего доступа.

"Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7)", - гласит надпись.

Согласно данному пункту указанного закона, могут быть закрыты в судебных решениях ведомости, которые содержат информацию для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или совершение отдельных процессуальных действий происходили в закрытом судебном заседании.

Напомним, что весь процесс также был закрытым, и только на оглашение приговора пустили журналистов.

"Страна" сегодня как раз опубликовала материал о том, кто и почему обеспечил условный срок Крысину, участвовавшему в убийстве журналиста Веремия. "Сделка, крыша УБОП и участие в попытке "отжима" телеканала 112".

В ОБСЕ уже осудили условный приговор убийце журналиста Веремия "титушке" Крысину.