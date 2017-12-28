В Украине резко выросло количество генетически модифицированных продуктов питания. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты передает УНН.

Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе исследования зафиксировал ежегодное увеличение ГМО, в частности, в сое, рапсе и кукурузе (2013 год - 12,4%, 2016 год - 20% взятых проб).

В то же время в реестр генетически модифицированных организмов источников кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов, содержащих ГМО в Украине, внесены только соевый шрот MON 40 3-2 (Glycine, Roundup Ready soybean) (23.07.2013)", - говорится в сообщении.

ГМО - это генетически модифицированные организмы, которые изменены методами генной инженерии, что позволяет ускорить эволюцию и направить ее в нужное русло. Их использование наиболее распространено в сельском хозяйстве, где создаются и выращиваются новые сорта растений, устойчивые к воздействию окружающей среды и, как следствие, дают высокие урожаи.

Ученые утверждают, что ГМО вызывают такие проблемы, как снижение иммунитета, вызывают онкологические заболевания, приводят к мутациям и бесплодию, вызывают смерть, появление аллергических заболеваний, приводят к устойчивости организма к действию антибиотиков.

Ранее в США заявили, что производство ГМО восстановит экономику Украины.

А вот Россия ввела запрет на ввоз комбикорма из Украины из-за ГМО.