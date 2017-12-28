В бельгийском зоопарке города Мехелен на католическое Рождество родилось 100-килограммовый слоненок. За процессом работники зоопарка могли наблюдать только с камер видеонаблюдения, ведь взрослые слоны все это время людей не подпускали к матери с малышом.

Зато животные сами все вместе принимали роды, учили малыша становиться на ноги и делать первые шаги. Ходить детеныш научился через 25 минут после рождения, пишет Dailymail.

Отмечается, что за последние 60 лет это лишь третье пополнение слонов в этом зверинце, хотя там царит полный матриархат – только один слон и семеро слоних, и две из них беремены.

Видео: dailymail.co.uк

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