В Кремле поддержали дальнейший обмен пленными между Украиной и т.н. "ЛДНР" по принципу "всех на всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"В целом, поскольку в Минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех", то, безусловно, это сам по себе процесс, конечно, полностью поддерживается в Москве", — сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживает ли Кремль второй этап обмена, который был ранее проанонсирован.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта на востоке Украины к обмену всеми пленными.

Напомним, что украинский замминистра рассказал, что Киев договаривался об обмене пленными напрямую с Кремлем. "Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", – говорит Грымчак.