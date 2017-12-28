Так называемый и.о главы "ЛНР" Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа в "ЛНР" на Новый год и Рождество. О этом сообщают сепаратистские СМИ. Комендантский час на территории "ЛНР" отменяется в новогоднюю ночь - с 23.00 31 декабря 2017 года до 04.00 1 января 2018 года, а также в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2018 года.

Ранее так называемый глава "ДНР" Александр Захарченко тоже анонсировал отмену комендантского часа на Новый год и Рождество. В новый год можно гулять до 5 утра.

Местным правоохранителям в связи с отменой комендантского часа поручили перейти на усиленный режим охраны и патрулирования города.

Комендантский час ввели в "ЛНР" и "ДНР" с началом боевых действий летом 2014 года. На праздники его, чаще всего отменяют.

Как сообщала "Страна", ранее в Беларуси на время военных учений "Запад-2017" ввели комендантский час.

Мы писали, что из-за мародерств в затопленном Хьюстоне объявили комендантский час.

Также в Северной Каролине ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.