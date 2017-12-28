В Оболонском райсуде Киева сегодня по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля допросили экс-нардепа Андрея Сенченко. Об этом передает РБК-Украина.

Народный депутат 5,6 и 7 созывов парламента, который возглавлял крымское отделение "Батькивщины", рассказал , что последний раз виделся с Януковичем в день, когда он представлял Виктора Пшонку в качестве генпрокурора.

"В 2002 году Янукович говорил мне, что когда приезжает в Киев, то всегда ночует в другом месте, потому что" чего я хочу убить, отравить". У него навязчивая фобия на эту тему ... Говорить о том, что была какая-то прямая угроза тогда (в 2014 году - Прим.Ред.) его жизни оснований нет", - сказал Сенченко.

По его словам, поводом принять решение о побеге из Украины Януковича могло "простимулировать" и бегство после событий 20 февраля на Майдане 77 из 168 депутатов его парламентской фракции.

"Янукович был четвертым президентом. Он и его "предшественников" достаточно часто ездили по Украине и за границу. Но никогда не было, чтобы после отъезда Президента двери его администрации были открыты и бумаги валялись на полу. И это обстоятельство в том числе дает мне основания говорить о бегстве Януковича ", - отметил Сенченко.

Адвокат Сердюк просил суд сделать замечание свидетелю, так как, по его мнению, он дает ложную информацию.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко заявил, что адвокат Сердюк "в очередной раз давит на свидетеля", поэтому подал ходатайство, чтобы суд обратился в органы адвокатского самоуправления для проведения расследования относительно действий Сердюка.

Напомним, адвокаты Януковича заявили, что их хотят "жестко убрать" из процесса о госизмене.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем говорили Яценюк и Аваков на суде по экс-президенту. "Янукович мог вернуться к исполнению обязанностей".