К Новому году все города украшают новогодними елками, украшают их, устанавливают праздничную иллюминацию. Однако иногда все проходит не так гладко, как хотелось бы. На праздничные елки "покушаются" плохая погода, воры и вандалы. "Страна" собрала все курьезы, которые проходили с новогодними елками в Украине и мире.

Главный курьез этого года - "полысевшая" пихта, которую везли в Киев из Карпат. 30-метровое дерево серьезно пострадало при транспортировке, что вызвало острую реакцию в социальных сетях. Однако елку скоро привели в порядок - недостающие ветки прикрепили металлическими креплениями к стволу, а украшения окончательно скрыли все недостатки.

С центрaльнoй новогодней елки в Кoвеле украли звезду. При этом нарушена вся праздничная иллюминация. Новогодняя звезда состоит из двух четырехугольных конструкций, наложенных одна на другую. Такие звезды украшают нижнюю часть елки по кругу. Стоимость ущерба оценивается в 1600 гривен.

Фото: kowel.rayon.in.ua

На центральной площади города Золотоноша в Черкасской области из-за сильных порывов ветра упала главная елка. Также сильно повредило редуктор, с помощью которого елка могла вращаться.

Фото: facebook.com

В оккупированном Донецке на Ленинском проспекте новогодняя елка упала. В соцсетях говорят, что то же самое произошло и в Новоазовске. Это произошло из-за порывов ветра.

Фото: соцсети

В Севастополе с новогодней елки украли часть игрушек. По словам очевидцев, украшения начали исчезать примерно через неделю после установки елки. На данный момент без игрушек осталась нижняя часть праздничного дерева. Жители жалуются, что подобное проиходит каждый год.

Фото: sevastopolnews.info

Елка в российском Калининграде пострадала от рук вандала: местный житель ее поджег. Для этого он принес с собой литровую канистру с керосином. Один из свидетелей остановил поджигателя и удерживал его до приезда полицейских. Хулиган заявил, что таким способом пытался привлечь внимание к своим личным проблемам.

Фото: соцсети

В Армавире в РФ 24 декабря также из-за сильного ветра упала городская елка. Ель была установлена на металлическую конструкцию, которая не выдержала ухудшения погоды. Также из-за сильных порывов ветра порвался поздравительный плакат.

Фото: соцсети

Непогода стала причиной "елкопада" в Беларуси - там пострадали елки в двух районных центрах, а именно в Калинковичах и поселке Октябрьский.

Фото: gomel.today

В столице Казахстана Астане главная елка внезапно загорелась. Елка была искусственная, причины пожара пока выясняют. Происшествие успели снять на видео.

На севере Таджикистана в Худжанде бушевал ураган, который повалил электроопоры и оставил жителей без света. Кроме того, сильный шквалистый ветер снес главную елку города.

Фото: ozodi.org

В Кишиневе разразился скандал из-за елки, которую привезли из украинских Карпат. Дерево пострадало гораздо больше, чем киевская елка, из-за неправильной транспортировки. Часть ветвей рабочие просто обрезали, чтобы они не мешали. После возмущений жителей елку заменили, но грянул новый скандал: второе дерево срубили на территории детского сада.

Фото: соцсети

В Германии 10 декабря на рождественской ярмарке упала елка высотой 15 метров. Дерево рухнуло на детскую карусель. В результате инцидента пострадали от 1 до 4 человек. Они были госпитализированы. При этом отмечается, что дети не пострадали.

Фото: aachener-nachrichten.de

В Италии орудуют елочные воры. Так, в одном из самых известных торговых центров Неаполя похитили новогоднюю елку всего через сутки после того, как ее торжественно открыли. На месте елки остались лишь несколько ветвей и перевернутый горшок. Воры спилили елку и украли ее вместе с украшениями.

Фото: Twitter.com

А во Владивостоке главную елку города "уронили" намеренно – для фотожабы, которая сразу стала популярна в соцсетях.

Фото vostokmedia.com

Дело в том, что елки Владивостока падали уже не раз, виной тому – сильные ветра. В первый раз это произошло в 2009 году. Тогда ель за 10 миллионов рублей, почти самая дорогая во всей России, рухнула перед самым Новым годом, 30 декабря.

Ранее "Страна" рассказывала, где в Украине поставили самую дорогую елку.

Также мы показывали фото, как выглядят елки, украшенные самыми знаменитыми дизайнерами мира.