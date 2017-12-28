Певица Руслана Лыжичко собирается дирижировать церковным мужским хором на Рождество. Об этом сообщила пресс-служба исполнительницы.

6 января в Конотопе Руслана презентует проект "Святое Рождество. Молитва Света". Мероприятие пройдет в стенах Собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, которой будет дирижировать Руслана, исполнит духовные произведения с канонической Рождественской Литургии. Они прозвучат произведения в обработке классиков украинской духовной музыки - Леонтовича, Бортнянского, Вербицкого.

"Вместе с настоятелем Собора Рождества Пресвятой Богородицы отцом Павлом мы готовим особую Мессу, которая состоится 6 января в канун Рождества Христова. Я впервые представлю свой новый проект "Молитва Света", посвященный традициям украинской хоровой духовной музыки. За основу я взяла канон всенощной Божественной Литургии. Сейчас у нас идут репетиции с Мужской хоровой капеллой им. Ревуцкого, одним из лучших мужских хоров Украины, что известный во всем мире", - рассказывает Руслана.

Начало службы состоится в 17:00.

фото: пресс-служба певицы

Напомним, что певица Руслана рассказала, как чуть не потеряла зрение из-за сильных нагрузок.

Как сообщала "Страна", в дом Русланы Лыжичко под Киевом ударила молния.