Уже около часа идет пожар в районе аэродрома "Школьный". Валит густой белый дым. Об этом сообщает сайт Одессы 048. Дым то почти полностью исчезает, то начинает клубиться с новой силой. Периодически появлялись ручьи черного дыма.

По другой информации пожар начался не на самом аэродроме на на складе хранения элементов бытовой техники.

Видео: Youtube.com/Сайт Одессы

Напомним, в октбяре именно на этом аэродроме произошел захват части территории. Тогда группа неизвестных в балаклавах сломала забор воинской части А3571, на которой находится аэродром. Люди в балаклавах попытались захватить часть аэропорта "Школьный" в Одессе. Позже прокуратура вручила подозрение и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе. Конфликт разгорелся между военными и частной компанией "Сити-центр" из-за участка земли на аэродроме.

Как сообщала "Страна", 8 ноября 2017 Апелляционный суд Одесской области оставил под круглосуточным домашним арестом временно исполняющего обязанности командира воинской части, подозреваемого в неприменении оружия во время вторжения застройщиков на территорию аэродрома "Школьный".

Мы писали, что в Одессе начали демонтировать забор воинской части после скандала с "захватом".