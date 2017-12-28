Под Львовом произошел взрыв в пятиэтажке, пострадал мужчина
В городе Новый Раздел Львовской области вчера днем произошел взрыв в пятиэтажке. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты местной ОГА.
Около 17:14 раздался взрыв на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по улице Леси Украинки.
Сообщается, что это было возгорание паров бензина без последующего горения.
31-летний гражданин с ожогами II-III степени госпитализирован в Новороздольскую городскую больницу.
В результате взрыва были выбиты окна на балконе.
Фото: loda.gov.ua
Ранее во Львовской области мужчина смертельно отравился угарным газом в своем гараже.
Также накануне во Львове из горящей пятиэтажки эвакуировали 150 человек.
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