В городе Новый Раздел Львовской области вчера днем произошел взрыв в пятиэтажке. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты местной ОГА.

Около 17:14 раздался взрыв на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по улице Леси Украинки.

Сообщается, что это было возгорание паров бензина без последующего горения.

31-летний гражданин с ожогами II-III степени госпитализирован в Новороздольскую городскую больницу.

В результате взрыва были выбиты окна на балконе.

Фото: loda.gov.ua

Ранее во Львовской области мужчина смертельно отравился угарным газом в своем гараже.

Также накануне во Львове из горящей пятиэтажки эвакуировали 150 человек.