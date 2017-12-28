"Ливерпуль" согласовал покупку центрального защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка за рекордные для защитного игрока деньги - 75 миллионов фунтов (95 млн евро). Об этом сообщается на официальном сайте Саутгемптона.

На 26-летнего игрока сборной Нидерландов претендовали также Манчестер Сити и Челси, но именно "красным" удалось согласовать сумму трансфера со "святыми".

Сам ван Дейк тоже хочет присоединиться к команде Юргена Клоппа, поэтому согласование условий личного контракта не должно быть проблемой. Ожидается, что в Ливерпуле он будет зарабатывать около 180 тысяч фунтов в неделю.

Фото: twitter.com/fashy_finebwoy

В текущем сезоне ван Дейк провел за Саутгемптон 12 матчей в Премьер-лиге, тем не менее, не выходил на поле в последних трех матчах по решению главного тренера.

Этот трансфер сделает ван Дейка самым дорогим защитником в истории.

Напомним, что на данный момент это звание принадлежит Бенжамену Менди, которого за 52 млн фунтов из Монако выкупил Манчестер Сити этим летом.

Ранее стало известно, что Ливерпуль, Челси и Арсенал положили глаз на полузащитника Шахтера.