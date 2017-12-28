Запорожская атомная электростанция запустила в тестовую эксплуатацию комплекс по переработке радиоактивных отходов.

Предварительные испытания прошли еще в середине декабря, а сейчас начали опытную эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Испытания комплекса проводились на реальных радиоактивных отходах, а его введение в промышленную эксплуатацию запланировано уже в 2018 году.

Целью этой работы является подготовка радиоактивных отходов к окончательному захоронению.

Напомним, что в Чернобыле до конца 2018 года планируют построить завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Согласно договору, заключенному 7 августа, подрядчик обязан провести строительные работы на сумму 11,2 млн грн, а также закупить оборудование на 10,7 млн грн. Работы должны быть завершены к декабрю 2018 года.

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