Киевляне сообщают о перебоях в работе банкоматов государственных банков - "Привата", "Ощадбанка" и "Укрэксима".

Утром 28 декабря очевидцы сообщили "Стране" о повальном отсутствии денег в банкоматах на Академгородке.

27 декабря тяжело было снять средства и в центре Киева - на ул. Саксаганского, Льва Толстого и Леонтовича.

Также киевляне сообщили, что пустыми были банкоматы в районе метро Черниговская.

В пресс-службе "Приватбанка" заявили, что это может быть связано с новогодним ажиотажем. Перед праздниками людям выдают зарплату, которую они сразу же обналичивают для предпраздничных покупок.

"Это как правило связано со снятием зарплат. Если в географии банкомата много зарплатных карт, в пик выплат идет снятие. Стандартный график инкассации учитывает эти пики. Но в предновогодний период люди могут снимать больше чем планировалось", - пояснил "Стране" глава пресс-службы "Приватбанка" Олег Серга.

В "Привате" говорят, что вносят изменения в график инкассации, если начинаются проблемы в том или ином банкомате.

"Стараемся все подвозить, чтобы лихорадки не было", - заверил Серга.

Напомним, что ранее "Приватбанк" объявил награду за информацию о грабителях, взорвавших банкомат.

Как сообщала "Страна", украинские банкоматы выдают украинцам фальшивые доллары.