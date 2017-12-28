Госпогранслужба перешла на усиленный режим работы на границе и на линии разграничения в зоне АТО накануне новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает Госпогранслужба.

На границе увеличили количество нарядов, в обеспечении безопасности задействованы также силы Национальной полиции и местные власти.

"Для этого в разы было увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам и досмотрам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства. Ведь безопасность на государственной границе и максимально комфортные условия пересечения госграницы для путешествующих в период праздничных дней - приоритетные задачи для пограничников", - говорится в сообщении.

В районе проведения АТО также будут введены дополнительные меры по противодействию терроризму.

Кроме того, в Госпогранслужбе заверили, что контрольно-пропускные пункты на Донбассе и административной границе с Крымом в период праздников будут функционировать в штатном режиме.

Напомним, что в Украине на новогодние праздники порядок будут обеспечивать 10 тысяч силовиков.

Ранее "Страна" рассказывала про Новый год политиков. Министр Аваков уже в Италии, а нардеп Лещенко летит танцевать в Лондон, а Михо будет праздновать под Радой.