В ходе досудебного расследования дела о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса выдвинуты новые версии.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Головного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", - сказал Чиж.

По его словам, следствие работает с Кернесом и людьми, которые могут дать "какую-нибудь позитивную информацию" для расследования.

Он также добавил, что ведется следствие по делу об убийстве близкого к Кернесу бизнесмена Юрия Димента.

"Допрошены более 1,5 тысячи человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые и они обрабатываются в совокупности", - сказал Чиж. Как известно, Кернес неоднократно обвинял полицию в том, что она не расследует ни покушение на него, ни убийство Димента.

28 апреля 2014 года Кернес был ранен во время пробежки по Белгородскому шоссе в Харькове.

По факту покушения на убийство Кернеса открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Димента застрелили утром 26 февраля 2016 года на кладбище, где похоронена его мать. Димент был близок к городскому голове Харькова Геннадию Кернесу. По информации местных СМИ, он вместе с народным депутатом Михаилом Добкиным организовал среди местных бизнесменов сбор средств на операцию Кернеса в Израиле.

Как сообщала "Страна", полиция не связывает покушение на Кернеса и убийство его друга Димента.