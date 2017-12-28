Генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам назвал главные источники коррупции в Украине. По его мнению злоупотребления проходят на госпредприятиях, таможне и в сферах, связанных с недрами, передает "Сегодня".

Луценко делает заключение, что изменив ситуацию в этих трех сферах, можно побороть топ-коррупцию в Украине, включая партийную.

"Уверен, что есть три ключевых шага. Первое – приватизация. Неприватизированные якобы государственные предприятия становятся главным источником партийной коррупции. Те партии, которые приходят к власти, они стараются назначить своего директора на эти предприятия, получают за это выгодные заказы на подконтрольные фирмы и оттуда текут миллионы", – отметил Луценко.

Второй аспект в существовании топ-коррупции, по мнению генпрокурора, это ситуация на таможне, из которой 20-30% товаров все еще недоплачивают в бюджет.

"Нужно сделать простую вещь – установить электронные сканеры, через которые будет проверяться, что везется, какой вес и много других показателей... Деньги на это выделены. Кстати, из денег, конфискованных у преступных организаций Януковича", – подчеркнул генпрокурор.

Третий шаг – это украинские недра. По словам Луценко, украинские недра делятся непрозрачно, функционируют неприбыльно, хотя являются одним из столпов: индустриальный, аграрный и геологический столп развития будущего Украины.

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