Наступает новый 2018 год, который в восточном гороскопе является годом желтой Собаки. "Страна" искренне поздравляет всех украинцев и предлагает поздравления в стихах, прозе, смс и открытках, которые вы можете отправить своим близким.

Поздравления с новым 2018 годом в прозе

Пусть 2018-й принесет с собой только хорошее, пусть 2 будет символом двойной удачи, 0 соответствует количеству трудностей на жизненном пути, 1 позволяет быть во всем на первом месте, а 8 будет перевернутой эмблемой бесконечности счастья и благополучия в 2018 году!

Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным!

Желаю в новом году сказочного настроения, миллион улыбок, чтобы вокруг были только верные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пускай родные люди дарят только радость, а неудачи обходят стороной. А также желаю мира, добра, здоровья и счастья, ведь это самое главное. С Новым годом!

Поздравления с Новым годом в стихах

Пусть Новый год принесет вдохновение,

Подарит удачу, добро, теплоту,

В жизнь претворит любое стремление,

Исполнит любую Вашу мечту.

Пусть Собака всех врагов лаем распугает,

Только искренних людей рядышком оставит,

Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,

Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно.

Дед Мороз с большим мешком

К нам стучится в дом.

Говорит с порога: "Здрасте!

С Новым годом, с новым счастьем!"

Пожелаю в Новый год

Жизни без невзгод,

Снежной свежести зимой,

Весеннего цветения,

Летом — синевы морской,

Золота осеннего,

Вдохновенья, красоты!

Горести забудутся,

А новогодние мечты

Непременно сбудутся!

Как надо Новый год встречать:

Не лаяться и не рычать,

Быть верными, пушистыми,

Красивыми и чистыми.

А если надо дать отпор -

То ни пройдет ни враг, ни вор.

На год Собаки пожелания:

Чтоб силы новые и знания,

удача и родных участье

Вам принесли большое счастье!

Вам желаю в Новый год

Жить без горя и забот.

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить.

С Новым годом поздравляю!

Пусть он ласковым щенком

В вашу жизнь ворвется, окружая

Вас заботой, лаской и теплом.

Пусть успех вам будет верен,

Принося с собой всегда доход,

Что в себе характер был уверен,

Пусть душа улыбками цветет.