Наступает новый 2018 год, который в восточном гороскопе является годом желтой Собаки. "Страна" искренне поздравляет всех украинцев и предлагает поздравления в стихах, прозе, смс и открытках, которые вы можете отправить своим близким.
Поздравления с новым 2018 годом в прозе
Пусть 2018-й принесет с собой только хорошее, пусть 2 будет символом двойной удачи, 0 соответствует количеству трудностей на жизненном пути, 1 позволяет быть во всем на первом месте, а 8 будет перевернутой эмблемой бесконечности счастья и благополучия в 2018 году!
Желаю Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным!
Желаю в новом году сказочного настроения, миллион улыбок, чтобы вокруг были только верные друзья, чтобы сбылись все мечты. Пускай родные люди дарят только радость, а неудачи обходят стороной. А также желаю мира, добра, здоровья и счастья, ведь это самое главное. С Новым годом!
Поздравления с Новым годом в стихах
Пусть Новый год принесет вдохновение,
Подарит удачу, добро, теплоту,
В жизнь претворит любое стремление,
Исполнит любую Вашу мечту.
Пусть Собака всех врагов лаем распугает,
Только искренних людей рядышком оставит,
Пусть подарит вам она смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все, что для счастья нужно.
Дед Мороз с большим мешком
К нам стучится в дом.
Говорит с порога: "Здрасте!
С Новым годом, с новым счастьем!"
Пожелаю в Новый год
Жизни без невзгод,
Снежной свежести зимой,
Весеннего цветения,
Летом — синевы морской,
Золота осеннего,
Вдохновенья, красоты!
Горести забудутся,
А новогодние мечты
Непременно сбудутся!
Как надо Новый год встречать:
Не лаяться и не рычать,
Быть верными, пушистыми,
Красивыми и чистыми.
А если надо дать отпор -
То ни пройдет ни враг, ни вор.
На год Собаки пожелания:
Чтоб силы новые и знания,
удача и родных участье
Вам принесли большое счастье!
Вам желаю в Новый год
Жить без горя и забот.
Не ходить весь год в аптеку,
Погасить всю ипотеку,
Чаще ездить на Багамы,
Из проблем не делать драмы
И обиды не копить,
Сразу проще станет жить.
С Новым годом поздравляю!
Пусть он ласковым щенком
В вашу жизнь ворвется, окружая
Вас заботой, лаской и теплом.
Пусть успех вам будет верен,
Принося с собой всегда доход,
Что в себе характер был уверен,
Пусть душа улыбками цветет.