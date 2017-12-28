Петр Порошенко в Борисполе, после того как привез освобожденных пленных в Киев, ответил на вопрос "Страны" - почему так много украинцев среди тех, кого сегодня отдали "ЛДНР".

По его словам, россиян, которые сидят в украинских тюрьмах,

специально не выдали сегодня - их будут менять только на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного - и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", - ответил Порошенко нашему корреспонденту.

Ранее "Страна" сообщала, что россиян в последний момент вычеркнули из списков на обмен.

Мы также ответили на пять главных вопросов о сегодняшнем обмене пленными.