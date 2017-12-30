Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе
На Марсе наступила зима. Теперь на нем красуются удивительные снежные узоры, которые сумели снять астрономы. Толщина зимних ландшафтных шапок на планете может составлять от 1 м до 3,7 км.
Об этом сообщает Fishki.
Температура на Марсе колеблется от −153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом.
В средних широтах зафиксирована температура в диапазоне от 0 °C до -50 °C.
Фото: mars.jpl.nasa.gov
Как сообщала "Страна", NASA отправит зонд изучать комету Чурюмова - Герасименко или спутник Сатурна. Предлагаемые для реализации проекты предусматривают отправку зонда к комете Чурюмова - Герасименко с целью взятия пробы с ее поверхности и возвращение этих образцов на Землю, а также на Титан, чтобы доставить на этот спутник Сатурна специальный космический квадрокоптер.
Отметим, что по мнению ученых атмосфера Земли сформировалась благодаря грибам.