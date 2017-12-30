На Марсе наступила зима. Теперь на нем красуются удивительные снежные узоры, которые сумели снять астрономы. Толщина зимних ландшафтных шапок на планете может составлять от 1 м до 3,7 км.

Об этом сообщает Fishki.

Температура на Марсе колеблется от −153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом.

В средних широтах зафиксирована температура в диапазоне от 0 °C до -50 °C.

Фото: mars.jpl.nasa.gov

Как сообщала "Страна", NASA отправит зонд изучать комету Чурюмова - Герасименко или спутник Сатурна. Предлагаемые для реализации проекты предусматривают отправку зонда к комете Чурюмова - Герасименко с целью взятия пробы с ее поверхности и возвращение этих образцов на Землю, а также на Титан, чтобы доставить на этот спутник Сатурна специальный космический квадрокоптер.

Отметим, что по мнению ученых атмосфера Земли сформировалась благодаря грибам.