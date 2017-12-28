Самолет Ил-76 и президентский борт Ан-148 с 73 гражданами Украины, освобожденными в рамках состоявшегося ранее обмена с "Л/ДНР", прибыли в аэропорт "Борисполь" (Киев).

Люди терпеливо ждали прибытия самолетов и грелись горячим чаем несмотря на то, что время прилета бортов из Харькова несколько раз переносилось на более позднее, а погода сейчас в окрестностях столицы холодная и ветреная.

Многие из собравшихся подготовили и принесли плакаты со словами поддержки и приветствия освобожденным, некоторые держат в руках воздушные шары цветов государственного флага Украины и сами флаги.

Люди начали прибывать к аэродрому еще до 18.00 среды. При этом желающие встретить освобожденных продолжают подходить небольшими группами. Среди встречающих родственники освобожденных, украинцы, которые приехали поддержать их, а также представители средств массовой информации.

Самолеты вылетели из воздушной гавани Харькова после 23.00 среды. Кроме подавляющего большинства освобожденных и сопровождающего их от Краматорска (Донецкая обл.) главы Украинского государства Петра Порошенко в Киев вылетели также задействованные в процессе обмена представители украинской стороны.

О том, что часть из освобожденных полетит в Киев на президентский самолете вместе с Порошенко, агентству "Интерфакс-Украина" сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Они летят в Киев. Там их уже ждет часть родственников. Они пройдут медицинский и психологический осмотр. Президент дал поручение, чтобы выделили всю его ведомственную больницу", - добавил Цеголко в комментарии агентству.

Один из освобожденных – харьковчанин Алексей Кириченко, который находился в плену с конца августа 2014 года, в Киев не полетел, предпочтя остаться с матерью и супругой, которые еще днем приехали в аэропорт и ждали его возвращения.

"Страна" вела онлайн-хронику событий крупнейшего обмена пленными.

Мы подготовили 5 главных вопросов о произошедшем.