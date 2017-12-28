Сотрудники посольства России в ЮАР призвали западные страны не повторять ошибок французского императора Наполеона Бонапарта.

Это заявление посольства было опубликовано накануне и приурочено к 205-й годовщине изгнания войск Наполеона из России.

"26 декабря 1812 года территория Российской империи была полностью освобождена от наполеоновской армии - очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров", - говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Кроме того, публикация сопровождалась двумя хештэгами: #LearnHistory (Учите историю) и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes (Не быть обреченными повторять те же ошибки).

Помимо этого к записи прикреплена репродукция картины "В 1812 году" художника Иллариона Прянишникова. На ней изображены пленные французские солдаты, идущие по снегу под конвоем русских крестьян.

Фото: twitter.com/EmbassyofRussia

Как известно, Наполеон вторгся в Россию во главе огромной армии в 1812 году, дошел до Москвы, занял ее, но затем из-за голода и холода был вынужден ее покинуть.

По пути обратно почти вся его армия погибла. Разгром в России стал началом конца империи Бонапарта.

Как сообщала "Страна", на корсиканских выборах выиграли националисты. Они требуют у Франции большей автономии.

Отметим, что аэропорт острова Святой Елены, на котором умер Наполеон, получил первый регулярный авиарейс.