Японские исследователи создали устройство для диагностирования рака мочевого пузыря и простаты по составу мочи пациента.

Новой разработкой исследователей под руководством Такао Ясуи пациент может пользоваться и самостоятельно, без присутствия врача.

Об этом пишет Naked Science.

Экзосом в моче очень мало, их объем составляет меньше сотой процента от общего объема жидкости, зато для сбора материала не требуется присутствие медицинского работника, что облегчает диагностику. Поэтому для того, чтобы искать в моче экзосомные онкомаркеры, сначала нужно научиться выделять экзосомы.

Группа Ясуи использовала для фильтрации экзосом проволоку из оксида цинка с сечением в несколько нанометров; организованные в подобие сетки, фрагменты этой проволоки показали способность улавливать до 99% внеклеточных везикул и пропускать остальные компоненты мочи. Для анализа при помощи устройства достаточно всего 1 миллилитра биоматериала.

МикроРНК здоровых пациентов, выделенную из экзосом, отфильтрованных с помощью нанопроволоки, сравнили с полученной таким же образом микроРНК из мочи пациентов с уже диагностированным раком мочевого пузыря и простаты. Отсеянных экзосом оказалось достаточно для анализа - даже больше, чем дает обычная методика разделения с помощью центрифуги.

Предварительный анализ показал, что выделенных из экзосом микроРНК достаточно для уверенной постановки диагноза, но авторы исследования подчеркивают, что их главный результат - эффективное улавливание экзосом, а для использования прибора для диагностики нужно разработать методику и провести новые исследования.

Неинвазивные методы диагностики - одно из ключевых направлений современных медицинских исследований. Для многих заболеваний время постановки диагноза напрямую влияет на прогноз; чем раньше ставится диагноз, тем больше вероятность выздоровления. Чем проще анализ, тем он доступнее.

Диагностика рака по анализу мочи проще других методов диагностики, которые требуют забора биоматериала с помощью болезненных пункций или снимков внутренних органов, требующих дорогостоящих приборов.

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