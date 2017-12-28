Около 18:30 среды на улице Мукачевской, 5А в Киеве произошло жестокое ограбление продуктового магазина. Об этом сообщает КиевОперативный.

По предварительной информации, мужчина около 40-45 лет, напал с ножом на женщину-продавщицу и нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшую в срочном порядке, с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ