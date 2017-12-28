В России ограбили особняк скандально известного политика Анатолия Чубайса. Инцидент произошел в дачном поселке Переделкино. По версии следствия, мотивом преступления стала месть. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что сам политик оценил ущерб в 70 миллионов рублей. Так, злоумышленники вынесли из его дома 13 телевизоров, а также оборудование для умного дома. Отмечается, что сам дом оценивают в 40 миллионов рублей.

Отметим, что ограбление произошло еще летом, а главным подозреваемым является сотрудник фирмы-застройщика Маса Садаев. По версии следствия, так он отомстил Чубайсу за недоплату за строительство особняка.

Как сообщала "Страна", в Харькове из дома женщины похитили около 300 тысяч гривен. Из заявления пострадавшей стало известно о том, что грабитель проник в ее дом в период с 8:00 до 18:00, повредив окно.

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