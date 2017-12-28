Освобождение пленных по обе стороны Донбасса стало главным событием под занавес 2017 года.

Обмен стал наиболее масштабным за все время военного противостояния. А главное, он вызвал примерно одинаковые - позитивные - эмоции у всех сторон конфликта. Чего почти ни разу не удавалось добиться за все годы войны.

Поэтому в социальных сетях освобождение пленных вызвало единогласную поддержку. А вот зашкаливающий пиар властей - сравнимый разве что с внедрением безвиза - наоборот.

#стоппиар

В Facebook даже появился хештег #стоппиар, под которым сделал первую запись нардеп Михаил Добкин.

"Отпусти освобождённых к родным!", - написал он, адресуясь к Порошенко.

Что имел в виду Добкин? Пленных освободили еще в 17:00, но они ждали еще несколько часов, пока с ними под камеры обнимется президент, после чего терпели часовой митинг в Харькове, куда их привезли на вертолетах. По состоянию на 23:00 - через шесть часов после освобождения - бывшие узники сепаратистов ни на шаг не приблизились к дому и отдыху.

И лишь ближе к полуночи самолет с освобожденными бойцами вылетел из Харькова в Борисполе.

"Отпустите уже ребят в Киев. Сворачивайте митинг в Харькове", - вторит Добкину журналист Сергей Руденко.

О всепоглощающем пиаре пишет известный волонтер Юрий Касьянов.

"Кто ещё не пропиарился на освобождении наших пленных?.. Президент Порошенко обладает удивительным даром - всегда быть там, где хорошие вести. Он открывает мосты, дороги, школы, детские лагеря, встречает пленных... Но его не встретите в торжественно открытом лагере после пожара, в Артёмовске до прорыва наших войск из Дебальцево, на ежегодном дне памяти погибших в Иловайске", - пишет волонтер, проводя параллели между нынешней властью и руководством УНР, которое "профукало страну".

А вот другие пользователи считают, что пиара даже мало. Надо бы усилить.

"В смысле "Из плена освободили..."?!

Я вам там в аппарате руки поотрываю за такие тексты! Немедленно поменять на "В результате длительных переговоров Петр Порошенко добился освобождения...", - советует пресс-службе президента блогер Владимир Петров.

"В берете Порошенко похож на охранника"

Президент лично встречал бывших пленных. Одет он был в стиле милитари. Самой обсуждаемой деталью президентского костюма стал берет.

"Сильно извиняюсь, а берет обязательно было на себя пялить или это для на красоты?", - удивился адвокат Андрей Портнов. В комментариях он добавил: "Думаю, сильно доволен собой. Похоже, дома в берете долго танцевал перед зеркалом".

Собеседники Портнова сравнили Порошенко с Рэмбо и рейнджером.

"Порошенко на всех фото встречи обмененных пленных выглядит так, будто он лично возглавил десант спецназа и с боем освободил этих людей...", - пишет на ту же тему политолог Олег Волошин.

А политолог Дмитрий Корнейчук сравнил президента со "стариком-охранником".

"Я бы на месте Порошенко за такое фото уволил бы всю пресс-службу и всех политтехнологов Банковой.

А то похоже на фото старика-охранника какого-то госучреждения...."

"Меняют граждан на граждан"

Многие комментаторы подметили в ходе обмена тот бесспорный факт, что меняли граждан Украины на таких же граждан Украины.

"Сегодня Украина выдала более двухсот своих граждан организациям, которые она называет террористическими.

А органы безопасности продолжают насильно удерживать несколько десятков иностранных граждан, которые юридически свободны.

Помню, после исламской революции в Иране аятоллы захватили американских заложников. За это Иран все назвали террористическим государством и наложили санкции.

Аналогии додумайте сами", - предлагает публицист Алексей Романов.

"Таковы реалии этого обмена: Украина выменивает одних своих граждан на других, фактически депортируя неблагонадёжных", - пишет в Facebook журналист Юрий Ткачев.

Его коллега Андрей Блинов заявил, что сегодня обменяли граждан одной страны, имеющих разные мнения.

"Количество обмененных сегодня: 233 на 73. Граждан одной страны, имеющих разное видение будущего. Они получили возможность вернуться в свои семьи, это прекрасно. Считаю волшебством Нового года. То, что с каналов не слазят в этот день политики, особенно один, просто мерзко", - пишет Блинов.

"Еще один удар по ястребам"

Нардеп Евгений Мураев назвал обмен "ударом по ястребам" и шагом к выполнению Минских соглашений.

"Большой обмен пленными - очень хорошая новость для всех. Не "перемога", а добрый знак. Кто-то под Новый год вернулся к своей семье, кто-то просто вырвался из душной камеры. Еще один шажок по исполнению Минских соглашений. Еще один удар по "ястребам", и как раз те, кто напоказ в красивой береточке встречал людей с этой стороны, не имеют никакого отношения к успеху переговоров. Наоборот, если бы они хотели мира для людей, все это случилось бы давным-давно.

Хотелось бы отметить и еще одну важную деталь. Нетрудно заметить, что граждан Украины меняли на граждан Украины. Конечно, журналисты постесняются сказать, но я не стесняюсь: сегодняшний обмен только лишний раз доказал, какая именно война идет на нашей территории. И "украинскими заложниками" бессовестной, лживой политики являются как "наши герои", так и "наемники", как политкорректно назвало одно агентство 237 человек, освобожденных из тюрем по эту сторону линии разграничения. Но, главное, что лёд тронулся", - пишет Мураев.