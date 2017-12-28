Польского моряка, который 7 месяцев дрейфовал на лодке в Индийском океане - спасли у острова Реюньон. В настоящее время жандармерия проводит расследование, уточняя обстоятельства происшедшего.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Направлявшийся в поисках работы в южноафриканский Дурбан 56-летний Збигнев Рекет еще 20 мая отплыл от Коморских островов. С ним в лодке был бездомный кот, которого он подобрал в порту перед отплытием.

Однако вскоре из строя вышел двигатель и моряк потерял управление самодельным судном, сделанного из спасательной шлюпки, которые обычно находятся на пассажирских пароходах.

Поляка, не захватившего на борт никаких средств коммуникации, множество раз относило к берегам Сомали, Мальдивских островов, Индонезии, и Маврикия, однако он не имел возможности к ним причалить. 25 декабря его лодку заметили у берегов острова Реюньон и доставили истощенного мужчину на землю.

По словам поляка, у него был с собой лишь месячный запас еды, так что он позволял себе лишь раз в день съедать суп-лапшу, а также баловал себя дарами моря. При этом мужчина пил дождевую воду.

Как сообщала "Страна", в Германии круизный лайнер с пассажирами врезался в мост. Десятки пострадавших.

Напомним, что в зоне поисков пропавшей подводной лодки у берегов Аргентины нашли два новых объекта.