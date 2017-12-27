Окружной административный суд Киева перенес на 26 февраля иск лидера "Движения новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к министерству внутренних дел Украины. Об этом ТАСС сообщил в среду его адвокат Павел Богомазов.

"Заседание перенесено на 14:10 26 февраля из-за того, что МВД уже несколько недель не может разместить объявление об обжаловании их указа", - сказал он.

Адвокат пояснил, что речь идет о признании незаконным и отмене указа МВД от 2012 года, которым расширены основания для лишения гражданства.

"Это подзаконный акт, которым фактически расширен перечень оснований для лишения гражданства, в то время как закон Украины предусматривает исчерпывающий перечь таких оснований, а его расширение в подзаконном акте является незаконным", - уточнил Богомазов.

В связи с этим Саакашвили заявил о планах встретить Новый, 2018 год в Киеве. Рассмотрение по существу данного иска к миграционной службе состоится 3 января 2018 года.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко заявил, что результаты экспертизы скандальной записи с Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко будут готовы после нового года.

Ранее мы сообщали, что суд отказал Саакашвили в иске против прокуратуры и Минюста.