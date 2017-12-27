Верховный суд признал несправедливыми платежи по кредиту, рассчитанные по непрозрачному курсу. Соответствующее постановление ВСУ принял по делу №6-428цс17, и оно уже обжалованию не подлежит. Об этом пишет ubr.ua.

Создать судебный прецедент в Украине сумела клиентка лизинговой компании. По ее жалобе суд признал ничтожным договор лизинга на $19,2 тыс. - под приобретение Volkswagen Polo, оформленный в мае 2012 года.

"Речь идет о достаточно большой лизинговой компании, с тысячами клиентов. И все эти люди, если с ними подписаны аналогичные валютные договоры с непрозрачными и "вводящими в заблуждение" условиями (как говорится в постановлении ВСУ), теперь могут очень быстро оспорить свои соглашения по лизингу. Все основания для этого уже изложены в данном заключении Верховного суда, и они в принципе на поверхности. Поскольку людей вынуждали вносить за машины гривневые платежи по валютным договорам по непонятному непрозрачному курсу, который применял партнер "Порше Лизинг Украина" - Банк Креди Агриколь. Суды нескольких инстанций подтвердили нарушение не только профильного закона о финансовых услугах, но и закона о защите прав потребителей. Договор лизинга официально признан несправедливым и ничтожным", - отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Признание кредитного договора ничтожны вовсе не значит, что средства не придется возвращать при сохранении прав на машину.

"Человек по-прежнему должен рассчитаться по займу, только уже без учета процентов, комиссий, штрафов и других дополнительных платежей. Гасится только тело долга, причем сразу вся сумма. Ведь все основные платежи насчитываются по условиям договора, который больше не действителен", - объяснил ситуацию управляющий партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Когда именно платить - дилемма. С одной стороны человек может дожидаться официального требования лизинговой компании по погашению основного долга, и надеется, что оно придет нескоро из-за привычной для финансистов бюрократии. А с другой - кредитор, проигравший суд, может стать в позу, и насчитать на это время привычный в таких случаях штраф - 3% плюс индекс инфляции. Потому имеет смысл сразу рассчитаться по долгам, считают юристы и рекомендуют людям получить дополнительную консультацию после суда.

Кому правоведы точно не советуют терять времени - это клиентам "Порше Лизинг Украина" и Банка Креди Агриколь с аналогичными договорами лизинга.

"Признание типового договора ничтожным на уровне Верховного суда - это серьезный аргумент. Основания для аналогичного спора, который может быть выигран. Ввязываться в подобные истории целесообразно тем, кто может махом выплатить все тело займа, и не готов платить несправедливые проценты и комиссии. Если таких денег нет, то можно провести переговоры о скидках (по процентным платежам, например) или по отсрочкам на платежи. Думаю, имея на руках проигранное в ВСУ дело, юристы лизинговой компании пойдут навстречу своим клиентам", - резюмировал Можаев.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские банки смогут проводить валютные операции по упрощенной процедуре.

Также Верховный суд разрешил украинским банкам насчитывать проценты на проценты по кредитам.