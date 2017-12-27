МИД Израиля заявил, что серьезно обеспокоен проявлениями антисемитизма на Украине и призвал власти страны привлечь к ответственности авторов антисемитских граффити, нанесенных на еврейские здания в Одессе.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте израильского внешнеполитического ведомства.

"Вчера (26 декабря) в Одессе на еврейские здания и объекты были нанесены злобные антисемитские граффити, - указали в израильском МИД. - Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности".

Ранее "Страна" сообщала, что синагогу и центр Одессы вандалы обрисовали антисемитскими лозунгами.

В понедельник и вторник в Одессе граффити антисемитского содержания были обнаружены на здании Музея Холокоста - памяти жертв фашизма, на воротах исторического здания синагоги Бродского, а также на окнах Еврейского культурного центра "Бейт Гранд".

Также Израиль заявил, что уже 10 стран готовы перенести посольства в Иерусалим.