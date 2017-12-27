Новый иск против Государственной миграционной службы (ГМС) Украины поступил в Окружной административный суд Киева от лидера "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщила в среду пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Михаила Саакашвили беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством", - говорится в сообщении.

Истец просит суд обязать Государственную миграционную службу рассмотреть соответствующую жалобу. Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по делу.

В то же время Окружной административный суд Киева уже рассматривает иск Саакашвили, в котором он требует признать противоправным и отменить решения Государственной миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании его лицом, которому необходима дополнительная защита.

В связи с этим Саакашвили заявил о планах встретить Новый, 2018 год в Киеве. Рассмотрение по существу данного иска к миграционной службе состоится 3 января 2018 года.

Как сообщала "Страна", генпрокурор Юрий Луценко заявил, что результаты экспертизы скандальной записи с Михаилом Саакашвили и Сергеем Курченко будут готовы после нового года.

Ранее мы сообщали, что суд отказал Саакашвили в иске против прокуратуры и Минюста.