Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генсек ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными на Донбассе и призывают к полному прекращению огня. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ОБСЕ.

"Возможность вернуться домой к Новому году и православному Рождеству столь большому числу людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий. Состоявшийся обмен - это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом", - отметила Кнайсль.

В свою очередь Гремингер добавил, что подобные акции смогут принести значительные и ощутимые результаты.

"Этот прогресс стал возможен благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата. Важно, чтобы стороны продолжили сотрудничество с трехсторонней Контактной группой для достижения устойчивого мира", - сказал Гремингер.

Руководство ОБСЕ также в очередной раз призвало стороны конфликта в Украине соблюдать минские договоренности.

Как сообщала "Страна", Порошенко прибыл на место обмена пленными на Донбассе.

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