Украинским артистам необходимо воздержаться от участия в фестивалях в России, зрителям в Украине в ответ следует "голосовать билетом".

Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС в среду министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Мы неоднократно призывали наших артистов воздержаться от гастролей и участия в тех или иных фестивалях (в РФ), которые представляют ситуацию, что якобы здесь ничего не происходи и все хорошо - это недопустимо", - сказал он.

Вместе с тем, согласился министр, вопрос о том, выступать ли в России, является личным для каждого украинского артиста.

"Конечно, это их выбор: или ты едешь за рублем, или ты являешься настоящим украинским человеком искусства, иногда ездишь на передовую, придавая сил украинским бойцам в защите украинского государства", - добавил Нищук.

Он также сообщил, что вопрос о возможном ограничении гастролей украинских артистов в РФ обсуждается в той или иной мере.

"Как это перевести в закон - это обсуждается. Другое дело, под закон могут попасть другая часть, например тех артистов, которые осуществляют важные поездки или ближе к Сибири, или в другие части РФ, и на самом деле несут хотя бы какую-то частицу украинского", - сказал министр. В этой связи, чтобы не произошло коллизий, документ должен быть хорошо написан.

Вместе с тем, считает чиновник, лучшей "санкцией" в этом случае была бы реакция самих украинских поклонников.

"На мой взгляд, было более действенно, когда именно сторонники и фанаты тех или иных артистов категорически бы высказались и у нас на концерты к ним бы не пришли, так иногда и происходит", - сообщил Нищук.

Министр напомнил, что существует "четкая процедура" гастролей российских артистов по Украине, которая с недавнего времени регламентируется законодательством страны.

"Те лица, по которым есть информация, что они представляют угрозу для украинского государства, СБУ направляет соответствующие письма (в ведомства). Минкульт только имеет право дополнять или формировать список санкционных лиц", - сказал Нищук.

В случае с артистами кино, продолжил он, то это уже находится в компетенции Госкино Украины. "Соответственно, если это касается сферы кинематографии, то тогда Госкино рассматривает, если эти люди принимали участие или были в тех или иных фильмах, тогда они рассматривают вопрос о прокатных удостоверениях", - сказал глава Минкульта.

Сейчас в Украине действует "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" и не могут въезжать в страну. В этот черный список, который состоит из 140 российских артистов и периодически пополняется, вошли, в том числе, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

Государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины уже запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

Ранее "Страна" сообщала, что российские артисты смогут гастролировать в Украине только с разрешения СБУ.

Также "в товарном вагоне без окон". Фарион предлагает депортировать украинских артистов за гастроли в Крыму.