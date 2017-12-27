Журналист Дмитрий Гомон, у которого внезапно диагностировали рак, вместе с женой отправился в одну из клиник Израиля. В Украине его опухоль признали неоперабельной.

Коллеге требуется помощь на дорогостоящую поддерживающую терапию, которая имеет хороший шанс качественно продлить жизнь, сообщила Ксения Лифер.

"Друзья, Dmytro Gomon и Tetyana Gomon улетают сейчас в Израиль. Украинские врачи окончательно признали опухоль неоперабельной, поэтому семья обратилась за помощью к израильским коллегам, имеющим опыт работы с опухолями разной сложности. Должны провести окончательную диагностику и прописать поддерживающее лечение: здесь (простите за прямоту) Димку просто отправили домой умирать, а всем нам нужен пусть даже мизерный, но шанс.

Эдуард Приступа, отдельное тебе спасибо за контакты клиники - Димку там ждут.

И всем, всем - спасибо вам огромное за помощь от Димки и его семьи! Благодаря вашим совместным усилиям у Димки есть хороший шанс качественно продлить жизнь.

Номер карточки: 5168 7573 1742 3764 Гомон Дмитро Валерійович.

Дима и Таня будут благодарны за любую финансовую помощь, в которой сейчас продолжают нуждаться", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/kseniya.lifer

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