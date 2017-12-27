Одной из пострадавших при взрыве в питерском супермаркете стала кассир магазина. Женщина была госпитализирована в больницу.

Об этом передает РИА Новости представитель пресс-службы компании Х5 Retail Group.

По предварительным данным, взрыв прогремел в камере хранения магазина в торговом центре.

В социальных сетях очевидцы размещают фото и видео, на которых можно заметить большое количество полицейских, спасателей и кареты скорых возле места взрыва, недалеко от развлекательного центра Gigant Hall, в здании на первом этаже которого есть супермаркет.

Видео: twitter.com/5tv

Фото: ukrinform.ru

Как сообщала "Страна", в торговом центре на севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На место стянуты оперативные силы, проведена эвакуация здания.

Напомним, что в общежитии Запорожья взорвалась граната, двое погибших.