Появилось видео с места взрыва в супермаркете Санкт-Петербурга
Одной из пострадавших при взрыве в питерском супермаркете стала кассир магазина. Женщина была госпитализирована в больницу.
Об этом передает РИА Новости представитель пресс-службы компании Х5 Retail Group.
По предварительным данным, взрыв прогремел в камере хранения магазина в торговом центре.
В социальных сетях очевидцы размещают фото и видео, на которых можно заметить большое количество полицейских, спасателей и кареты скорых возле места взрыва, недалеко от развлекательного центра Gigant Hall, в здании на первом этаже которого есть супермаркет.
Первое видео с места взрыва на Кондратьевском проспекте в Петербургеhttps://t.co/rBds3kKfrk#Петербург #взрыв pic.twitter.com/uHtM7mTh8p— Пятый канал Новости (@5tv) 27 грудня 2017 р.
Видео: twitter.com/5tv
Фото: ukrinform.ru
Как сообщала "Страна", в торговом центре на севере Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На место стянуты оперативные силы, проведена эвакуация здания.
Напомним, что в общежитии Запорожья взорвалась граната, двое погибших.