В Киеве автомобиль въехал в киоск, в результате чего пострадала 3-летняя девочка. Об этом сообщает полиция.

В настоящее время предварительно установлено, что водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и въехал в киоск на улице Кустанайской.

В результате пострадал трехлетний ребенок, который с родителями находилась в МАФе. С ушибами, порезами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму девочку забрала скорая в больницу.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Водителя Skoda полицейские доставили к медицинскому специалисту для установления степени алкогольного опьянения. По информации dtp.kiev.ua, у водителя алкогольное опьянение было визуально определимо.

Как сообщала "Страна", в Киеве такси Uber влетело в грузовик на аварийке. Водитель и пассажир в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Киеве грузовик рассыпал стройматериалы на дорогу и создал пробку на проспекте Бандеры.