Вечером 27 декабря 2017 биткоин (bitcoin) дешевеет из-за обеспокоенности инвесторов относительно слишком высоких масштабов спекуляций этой криптовалютой.

Об этом передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.33 по Киеву биткоин дешевел на 3,73%, до $15 614,90. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 4,02%, до $14,95 тысячи, на GDAX — на 4,89%, до $15,01 тысячи.

По данным портала Coindesk, стоимость биткоина падала на 5,35%, до $14,9 тысячи.

На неделе с 17 по 23 декабря биткоин на некоторых торговых площадках потерял больше половины своей стоимости. На бирже Bitfinex криптовалюта подешевела на 26,85%. Более сильное недельное снижение стоимости биткоина наблюдалось только в декабре 2013 года, когда валюта снизилась в стоимости на 28,07% (с 22 по 29 декабря 2013 года). При этом перед падением, 17 декабря, биткоин подорожал на некоторых биржах до $20 тысяч.

"Биткоин может продемонстрировать ралли до $22 тысяч, и цену при этом все равно можно будет назвать разумной, а может упасть до $6,50 тысячи, и в этом случае тоже будет оценен справедливо", - сказал телеканалу CNBC сооснователь исследовательской компании DataTrek Research Ник Колас (Nick Colas).

"Биткоин и криптовалюты в целом трудно оценить, их экономическая полезность зависит от вариантов использования, которые еще не разработаны. Конечно, волатильность, которую мы видели, продолжится", — отметил эксперт.

Что касается других криптовалют, то цена Ethereum опускалась на 0,8%, до $763,58, Bitcoin Cash — на 5,62%, до $2 859, 94, Ripple дорожала на 24,01%, до $1,36, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент около $585 миллиарда. Доля биткоина составляет примерно 44% всего рынка криптовалют, Ethereum — 12%, Bitcoin Cash — 8%.

Фото: coinmarketcap.com

Как сообщала "Страна", в Facebook появился вирус, который майнит криптовалюту через зараженный компьютер.

Вирус Digmine обманывает Messenger и отправляет со страницы пользователя архивную папку с названием "video_7717" (цифры могут варьироваться). При открытии файла вирус заседает в системе компьютера.

Напомним, что в транснациональном TBTF-банке Morgan Stanley назвал реальную стоимость биткоина.