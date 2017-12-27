Сегодня, 27 декабря в Киеве на улице Васильковская за несколько метров до пешеходного перехода автомобиль Land Rover насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По информации издания, за рулем авто находился судья Васильковского суда Киевской области Сергей Корниенко.

По словам прибывшей на место инцидента патрульного полицейского, Land Rover ехал на зеленый сигнал светофора. За несколько метров от пешеходного перехода 58-летний мужчина перебегал дорогу на красный и попал под колеса машины.

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи диагностировали разрыв внутренних органов. После получасовой борьбы за жизнь пострадавшего, так и не смогли его спасти.

Сейчас на месте аварии помимо "скорой", полиции и следственно-оперативной группы присутствуют родственники погибшего и юрист водителя Land Rover.

"Джип принадлежит судье Васильковского межрайонного суда Киевской области Корниенко Сергею Валерьевичу [...]", - также сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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