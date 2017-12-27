В среду вечером в Краматорске (Донецкая обл.) президент Украины Петр Порошенко встретил колонну автобусов с освобожденными ранее в рамках обмена между Киевом и "Л/ДНР" удерживаемыми против их воли украинцами.

Встреча транслировалась на персональной странице Порошенко в соцсети Facebook в среду вечером.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в Киев, где вас встречают родные", - сказал президент в ходе встречи освобожденных украинцев в зоне АТО в Донецкой области.

Видео: facebook.com

Вместе с президентом Украины на встрече освобожденных украинцев присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и постоянный заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль.

"Именно усилиями Ангелы Меркель (канцлера Германии - Прим.Ред) и Эммануэля Макрона (президента Франции - Прим.Ред), большой нашей команды стало возможным, чтобы вы сейчас были с нами", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что как Верховный главнокомандующий он будет делать все возможное, чтобы вернуть каждого воина. "Сегодня мы с вами все должны объединиться, чтобы вырвать оставшихся там. Мы должны это сделать, мы должны обеспечивать международное давление. Все сделаем для того, чтобы достать ребят как можно скорее", - цитирует Порошенко пресс-служба главы Украинского государства.

Пресс-секретарь президент Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что встреча с освобожденными украинцами произошла неподалеку от линии соприкосновения.

Фото: facebook.com

"Президент поблагодарил всех освобожденных украинцев за стойкость: мы боролись, боремся и будем бороться пока не освободим всех", – написал Цеголко.

Это первый крупный обмен удерживаемыми лицами между сторонами с 2015 года.

Как ожидается, Киев и ОРДЛО могут провести второй этап масштабного обмена в формате "74/29".

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